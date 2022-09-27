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Глава Минздрава рассказал о пациентах, находящихся в тяжелом состоянии после стрельбы в ижевской школе

Анастасия Бобылева
11:13 27.09.2022
Он также поделился, что вскоре некоторых из них эвакуируют.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал состояние пострадавших при стрельбе в ижевской школе. Он сказал, что некоторые пострадавшие особенно сильно беспокоят его.

«Есть тревожные пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии», - заявил Мурашко.

Он отметил троих таких пациентов и подчеркнул, что их планируют эвакуировать. Всего эвакуируют, по его словам, 15% пострадавших.

Ранее соседи стрелявшего в ижевской школе Артема Казанцева рассказали немного о нем. По их отзывам, Артем жил с мамой и бабушкой и был очень зашуганным и нелюдимым.

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