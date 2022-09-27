В стране и мире Бывший постпред РФ при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии Елизавета Потейчук До этого Путин освободил Владимира Чижова от должности постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе. © Фото: Павел Кашаев, Global Look Press Читайте нас на: Глава Карелии Артур Парфенчиков наделил бывшего постоянного представителя России при Европейском союзе Владимира Чижова полномочиями сенатора. «Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», - говорится в указе главы республики. Напомним, президент России Владимир Путин собственным указом освободил Владимира Чижова от должности постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе. Накануне он заявлял, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет», и сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика