Постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет»
Постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет» и сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.
«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», - передает слова дипломата РИА Новости.
Согласно словам постпреда РФ, Европейский союз на мировой арене «упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии».
Чижов добавил, что фактически Европейский союз быстро превращается в «экономический придаток НАТО».
Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял о гипотетическом характере разговоров о новых антироссийских санкциях. Дипломат также сравнил намерения Запада вводить новые санкции против России с творческим процессом, который остановится не скоро.