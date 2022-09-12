Постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет»

Владимир Чижов скоро покинет Брюссель в связи с окончанием его командировки, которая продлилась 17 лет.

© Фото: Mission of Russia EU via Globallookpress.com

Постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет» и сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», - передает слова дипломата РИА Новости.

Согласно словам постпреда РФ, Европейский союз на мировой арене «упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии».

Чижов добавил, что фактически Европейский союз быстро превращается в «экономический придаток НАТО».

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял о гипотетическом характере разговоров о новых антироссийских санкциях. Дипломат также сравнил намерения Запада вводить новые санкции против России с творческим процессом, который остановится не скоро.