Казахстан обсудит с Россией рост числа прибывающих в страну россиян

Президент Казахстана заявил, что приезжим россиянам будет оказана помощь, но преференций они не получат.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается переговорить с российским лидером Владимиром Путиным на тему роста числа прибывающих в страну россиян. Он отметил, что это политический и гуманитарный вопрос.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность», - заявил он, как передает РИА Новости.

Токаев добавил, что правительству уже поручено принять «необходимые меры». Он также сказал, что, хотя приезжим окажут помощь, никаких преференций они не получат.

Ранее в МИД РФ объяснили прекращение работы карт «Мир» во Вьетнаме и Казахстане. Это связано с угрозой вторичных санкций США.