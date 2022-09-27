Минцифры рассказало, сотрудники каких специальностей попадают под отсрочку от мобилизации

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Министерство цифрового развития России (Минцифры РФ) подготовило список специальностей в сфере интернет-технологий (IT) и связи, обладатели которых могут быть освобождены от частичной мобилизации. Ведомство представило список из 195 направлений подготовки таковых специалистов.

Уточняется, что «перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний». Информация опубликована в Telegram-канале Минцифры.

«Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи. ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей. Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них ИТ-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной Президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», - сообщает ведомство.

В то же время Минцифры обратилось и к самим специалистам, отметив, что соответствующая специальность или работа в организации или у оператора связи не освобождает от мобилизации.

«Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции», - отметили в Минцифры.

В апреле сообщалось, что аккредитованные IT-компании с 19 числа могут подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников на «Госуслугах».

Тогда же Минцифры приводило условия для включения сотрудников в список: гражданство РФ, возраст до 27 лет, высшее профильное образование и нормальная продолжительность рабочего дня, на момент подачи заявки сотрудник должен проработать в компании не менее 11 месяцев или устроиться на работу в течение года после получения диплома.