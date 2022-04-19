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IT-компании с 19 апреля могут подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников на «Госуслугах»

Ян Брацкий
14:51 19.04.2022
Заявления на «Госуслугах» будут приниматься до 1 мая, а после 1 июня призывная комиссия приступит к их рассмотрению.
IT-компании с 19 апреля могут подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников на «Госуслугах»
© Фото: Polina Zimmerman, Pexels
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Аккредитованные IT-компании с 19 апреля могут приступить к подаче заявок на отсрочку от армии для своих сотрудников. Необходимые документы будут оформляться на сайте госуслуг. Об этом сообщается на официальном сайте Минцифры РФ.

«Заявления на "Госуслугах" будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке», - говорится в сообщении.

Кроме того, Минцифры приводит список условий для включения сотрудников в список: гражданство РФ, возраст до 27 лет, высшее профильное образование и нормальная продолжительность рабочего дня, на момент подачи заявки сотрудник должен проработать в компании не менее 11 месяцев или устроиться на работу в течение года после получения диплома.

Ранее в Минцифры сообщили, что российские IT-специалисты смогут рассчитывать на льготные условия при оформлении ипотеки в Москве и регионах. Их могут получить специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках. 

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