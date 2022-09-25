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ВСУ обстреляли Гольмовский, Зайцево и Донецк

Виктория Ивашечкина
07:33 25.09.2022
О пострадавших и разрушениях в результате обстрела не сообщается.
ВСУ обстреляли Гольмовский, Зайцево и Донецк
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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ВСУ обстреляли Гольмовский, Зайцево и Куйбышевский район Донецка. Было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило в воскресенье утром, 25 сентября, представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы по направлениям: 05:40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 06:10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк», - говорится в Telegram-канале представительства. 

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. О погибших и разрушениях не сообщалось.

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