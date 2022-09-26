Япония ограничила экспорт в Россию ряда товаров химической промышленности

Минэкономики Японии сообщило о новых ограничениях против российских компаний и о запрете на ввоз товаров и материалов, связанных с химической промышленностью.

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В Министерстве экономики Японии заявили о новых санкциях против России. Ограничения коснутся товаров и материалов «связанных с химическим оружием», а также против российских компаний, связанных с оборонной промышленностью.

«Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием», - говорится в заявлении японского ведомства.

Сейчас к экспорту в Россию из Японии уже запрещены грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры, часть предметов роскоши, квантовые компьютеры и ряд других высокотехнологичных товаров. Также нельзя импортировать в Японию российскую водку и отдельные виды древесины.

Ранее в Global Times заявили, что санкции открыли для России новые перспективы и позволили сблизиться с дальневосточным регионом. Он напомнил о том, что в Восточном экономическом форуме участвовали представители 68 стран, в том числе Японии и Норвегии.