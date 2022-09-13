GT: санкции не убивают, а обновляют Россию

Курс России на сближение с Дальневосточным регионом подрывает позиции США в мировой экономике и открывает новые горизонты для российского бизнеса на фоне западных санкций.

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Западные санкции не смогли убить экономику России и, напротив, открыли для страны новые перспективы. Россия взяла курс на сближение с Дальневосточным регионом, что нивелирует некогда лидерское положение США на мировой арене и позволяет Москве рассчитывать на дивиденды с успешных проектов в Азии. Прогнозом экономического развития России на фоне санкций с читателями Global Times поделился профессор Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь.

Обозреватель отметил, что Россия, несмотря на санкции, процветает, о чем свидетельствуют итоги Восточного экономического форума с участием представителей из 68 стран, в том числе из Японии и Норвегии. Форум показал, что Вашингтон утратил лидирующие позиции на мировой арене и не может диктовать свои условия. Ван Вэнь привел высказывание президента РФ Владимира Путина, вызвавшее аплодисменты аудитории.

«Доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», - подчеркнул на форуме российский президент.

По мнению китайского эксперта, форум показал, что «прошли те времена, когда Вашингтон диктовал миру делать то, что он хотел», и тому доказательством процессы интеграции Дальнего Востока, где «формируется крупнейший в мире промышленно-производственный пояс».

«Дальний Восток становится инновационным центром умной революции. Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Сеул, Сингапур и Токио входят в число высокотехнологичных городов мира, и такие технологии, как беспилотный транспорт, развертывание городского Интернета вещей, сенсорные сети, безналичные платежи, энергосберегающие технологии, аккумуляторные батареи, городское наблюдение и телемедицина развиваются и распространяются гораздо быстрее в странах Дальнего Востока, чем в Европе, США и других странах», - отметил эксперт.



Автор считает, что Россия взяла верный курс на ускорение сближения с Дальним Востоком, это гарантирует обновление и процветание российской экономики.

«Западные санкции не убьют Россию, а создадут новую Россию, которая отказывается от иллюзий о Западе и постепенно все глубже внедряется в Восток, обретая новое "я", наслаждаясь дивидендами подъема Востока», - заключил аналитик.



Ранее The National Interest отмечал, что западные санкции против России не сработали, показав эффективность российской экономики.