Во время ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинской армии.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов 203-миллиметровой самоходной пушки 2C7М «Малка» артиллерийского подразделения Южного военного округа в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве уточнили, что во время ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинской армии. Расчеты самоходно-артиллерийских установок уничтожают бронированную технику противника, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления, а также долговременные огневые точки.

«Задача - выявить и занять огневую позицию и тем самым нанести больше урона противнику и уничтожить цель. Боевой дух на высшем уровне, в боевой готовности, и готовы выполнять любые задачи. В любом случае Россия победит. Мы одно единое, и в любых ситуациях мы выиграем. Победа - за нами!», - сказал командир орудия с позывным «Кизляр».

Кроме того, контроль поражения целей и корректировка огня ведутся с беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в дни проведения референдума о присоединении к России союзные силы для защиты жителей Донецкой Народной Республики от обстрелов активно используют наиболее мощные артиллерийские системы «Малка» и «Тюльпан». Орудия своим огнем не позволяют националистам сорвать процесс голосования.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.