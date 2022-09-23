Жителей ДНР в дни референдума активно защищают системами «Тюльпан» и «Малка»

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В дни проведения референдума о присоединении к России союзные силы для защиты жителей Донецкой Народной Республики от обстрелов активно используют наиболее мощные артиллерийские системы «Малка» и «Тюльпан». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Артиллерийские установки большой мощности - 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровые пушки 2С7М "Малка" своим огнем прикрывают жителей Донбасса, не позволяя националистам сорвать процесс голосования на референдуме», - говорится в сообщении.

Напомним, общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.