В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутат из Франции заявил, что народы Европы не желают подчиняться «диктату и угрозам Еврокомиссии»

Марина Крижановская
03:11 26.09.2022
Поясняется, что Еврокомиссия и ее глава «боится демократии и прибегает к шантажу».
Депутат из Франции заявил, что народы Европы не желают подчиняться «диктату и угрозам Еврокомиссии»
© Фото: Wilfried Wirth, imagebroker.com, Global Look Press
Читайте нас на:

В Европейском парламенте считают, что европейцы взбунтовались против высшего органа исполнительной власти в ЕС - Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен.

По словам одного из депутатов, народы Европы устали подчиняться диктату этой власти. Об этом написал представитель Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

«Народы Европы отказываются подчиняться диктату и угрозам Еврокомиссии, которая боится демократии и прибегает к постыдному финансовому шантажу», - приводит его слова ТАСС.

Так, глава ЕК заявляла, что применит «инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией», если в Италии на выборах ситуация будет «сложной». Однако первые подсчеты после голосования 25 сентября демонстрируют лидерство на выборах в парламент правоцентристской коалиции. Партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» набирают от 41% до 45% голосов.

Ранее приводилось мнение американского издания, что выборы в Италии могут спровоцировать серьезный сдвиг в Евросоюзе. В частности, существенный сдвиг в европейском обществе произойдет в сторону Италии, которая станет его движущей силой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:48 В стране и мире
ВСУ обстреляли Рубежное шестью ракетами из РСЗО HIMARS
01:00 В стране и мире
«Полностью провалились»: глава МИД Венгрии о результате антироссийских санкций
22:40 В стране и мире
NYT: в ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении
20:07 В стране и мире
Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять танки Украине
18:02 В стране и мире
В Карелии нашли тела трех туристов после опрокидывания лодки в Онежском озере
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.