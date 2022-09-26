Депутат из Франции заявил, что народы Европы не желают подчиняться «диктату и угрозам Еврокомиссии»

Поясняется, что Еврокомиссия и ее глава «боится демократии и прибегает к шантажу».

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В Европейском парламенте считают, что европейцы взбунтовались против высшего органа исполнительной власти в ЕС - Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен.

По словам одного из депутатов, народы Европы устали подчиняться диктату этой власти. Об этом написал представитель Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

«Народы Европы отказываются подчиняться диктату и угрозам Еврокомиссии, которая боится демократии и прибегает к постыдному финансовому шантажу», - приводит его слова ТАСС.

Так, глава ЕК заявляла, что применит «инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией», если в Италии на выборах ситуация будет «сложной». Однако первые подсчеты после голосования 25 сентября демонстрируют лидерство на выборах в парламент правоцентристской коалиции. Партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» набирают от 41% до 45% голосов.

Ранее приводилось мнение американского издания, что выборы в Италии могут спровоцировать серьезный сдвиг в Евросоюзе. В частности, существенный сдвиг в европейском обществе произойдет в сторону Италии, которая станет его движущей силой.