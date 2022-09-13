American Thinker: выборы в Италии могут спровоцировать серьезный сдвиг в ЕС

Автор издания American Thinker считает, что Италия может стать движущей силой сдвига в Европе.

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Автор Сэмуэл Пикколи в статье издания American Thinker предложил возможный вариант развития событий в Европе после итальянских выборов. Он заявил, что в ЕС может произойти существенный сдвиг, движущей силой которого станет именно Италия.

Как отмечает автор, расстановка сил в Евросоюзе после начала конфликта на Украине стала меняться. Позиция Венгрии «парализовала» Вышеградскую группу (в нее входят Венгрия, Словакия, Чехия и Польша), а тесное взаимодействие Варшавы и стран Балтии с Финляндией и Швецией ставят «перед фактом» страны Евросоюза вроде Германии и Франции.

Рост инфляции привел к увеличению количества протестов в европейских городах, и Пикколи напоминает про протесты в Чехии с требованием государственной помощи в связи с увеличением расходов на электроэнергию, а также в Лейпциге, где более 70 тысяч человек выступили против неэффективности мер правительства по преодолению финансовых затруднений в стране.

А выборы в Италии, которые могут окончиться победой правоцентристской коалиции, грозят еще больше нарушить баланс сил в Европе, как подчеркивает автор.

Пикколи отмечает, что лидер правоцентристской коалиции Джорджа Мелони в рамках предвыборной кампании пообещала в случае победы направить деньги, назначенные на выполнение плана национального восстановления страны, на сокращение счетов за электроэнергию.

План национального восстановления был одобрен Евросоюзом, и предложение внезапных изменений вызвало негативную реакцию в Брюсселе. Бельгия заявила, что менять план ради компенсации счетов неприемлемо.

«Иными словами, противоречия Брюсселя с Джорджей Мелони и Маттео Сальвини равнозначны противоречиям их коалиций», - подытоживает автор статьи.

По словам Пикколи, вполне вероятно, что подход правоцентристских лидеров Италии станет популярным по всей Европе, и это спровоцирует серьезный сдвиг в Старом свете.

Ранее стало известно, как страны Европы переживают энергетический кризис. Многим приходится экономить воду и электричество, кто-то даже покидает свои дома и отправляется зимовать в более теплые страны, так как платить по счетам зимой людям уже не по карману.