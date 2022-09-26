ВСУ обстреляли Рубежное шестью ракетами из РСЗО HIMARS

В ЛНР сообщили об обстреле города Рубежное с использованием шести ракет HIMARS.

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ВСУ произвели воздушную атаку по городу Луганской Народной Республики Рубежное с применением шести ракет из РСЗО HIMARS. О нападении стало известно из сообщения представительства ЛНР в СЦКК.

Атака была осуществлена в 00.10 в понедельник, 26 сентября. Соответствующие сведения опубликованы в официальном Telegram-канале представительства.

Ранее, в воскресенье, два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона. Утренняя атака пришлась на гостиницу, в которой проживали мирные граждане и не хранилось никакой техники и вооружения. В тот момент в здании находились, в том числе, российские журналисты.