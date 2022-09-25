Два человека погибли при обстреле ВСУ гостиницы в Херсоне ракетами HIMARS

© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Два человека, по предварительным данным, стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной рады Украины V и VI созывов Алексей Журавко, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко», - сообщил он.

В гостинице также находилась съемочная группа RT. Журналисты выжили, сообщается в Telegram-канале агентства. При этом уточняется, что оператора придавило бетонными плитами, но он чудом выжил и практически не пострадал. Взрыв также повредил стоявшие рядом с гостиницей автомобили.