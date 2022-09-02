В Британии заявили, что Киев не сможет оправиться от неудачной попытки наступления на Херсон

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Киев не сможет оправиться от неудачной попытки контрнаступления на Херсон. Об этом пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

Как пишет издание, действия вооруженные силы Украины носят скорее символический, нежели стратегический характер. Автор статьи подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Кроме того, обозреватель напомнил слова бывшего сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что провал Киева в контрнаступлении стал бы разрушительным для Украины.

«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», - пояснил Фокс.

Автор публикации предположил, что Владимир Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Европейского союза, которые не видят продвижения вооруженных сил Украины.

Ранее мы рассказывали о провальной попытке наступления украинских войск под Херсоном. Масштабное контрнаступление, о котором на Украине твердили едва ли не с конца весны, закончилось, так и не успев начаться.