Путин заявил Шольцу, что перебои в работе «Северного потока» вызваны антироссийскими санкциями

Путин также заявил немецкому канцлеру, что после перекрытия поставок Киевом и Варшавой и отказа от «Северного потока-2» попытки переложить на РФ вину циничны.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что перебои в работе «Северного потока» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода "Северный поток-1", вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание. Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток-2", попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины в контексте специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что введенные странами Запада антироссийские санкции препятствуют ремонтным работам на газопроводе «Северный поток». Согласно его словам, компания «Газпром» неоднократно подтверждала свою надежность как гаранта энергетической безопасности европейского континента.