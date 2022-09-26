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Зампред правительства Хуснуллин и замминистра обороны Иванов приняли участие в открытии нового медцентра в Мариуполе: видео

21:09 26.09.2022
Многофункциональный медицинский центр площадью более 5 тысяч квадратных метров построен в рекордные 85 суток.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры открытия нового многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики.

В торжественном открытии нового многофункционального медицинского центра приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин.

В ходе церемонии открытия Марат Хуснуллин поблагодарил военных строителей за оперативное и качественное возведение нового медицинского центра.

Строительные работы, в которых участвовали более 600 человек, велись 24 часа в сутки. В медцентре имеется современное медоборудование, предусмотрены палаты, оснащенные медицинскими консолями, кислородными системами, современной медицинской техникой и мебелью.

В корпусе есть реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория и диагностические отделения КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия. Также построена кислородная станция, выполнено благоустройство и озеленение территории.

Многофункциональный медицинский центр площадью более 5 тысяч квадратных метров построен в рекордные 85 суток.

Также военные строители завершили возведение нового многопрофильного медицинского центра в ЛНР. Объект построен за 101 день. Его передают Минздраву ЛНР под ключ с полным оснащением. Торжественная церемония состоялась сегодня при участии замминистра обороны РФ Тимура Иванова и главы республики Леонида Пасечника.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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