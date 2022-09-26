Адвокат Кучерена: Сноуден не является резервистом и под частичную мобилизацию не подпадает

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Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, получив российское гражданство, не подпадает под призыв по частичной мобилизации. Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал «Звезде» президентский указ о принятии Сноудена в российское гражданство.

«На самом деле здорово, что Россия не бросила, что Россия сделала все возможное, чтобы человека, который гоним, которого преследуют спецслужбы США, сделала все возможное, чтобы его никто не преследовал, и чтобы все вопросы решались в рамках действующего российского законодательства», - заявил защитник Сноудена.



Адвокат пояснил, что Сноуден несколько лет ждал российского гражданства, так оформление шло на общих основаниях.

«Вопросы, конечно, возникают, почему какое-то время понадобилось, почему долго. Потому что он шел на общих условиях. Как вы помните, сначала было временное убежище, потом вид на жительство, по которому с ним надо было не менее пяти лет прожить на территории России, и т.д.», - отметил Кучерена.

По данным адвоката вслед за Сноуденом документы на российское гражданство подаст и его супруга.

«Сегодня подписан указ президента о том, что он стал уже гражданином России. Дальше процедура следующая, он будет принимать присягу, после чего ему будет выдан паспорт гражданина Российской Федерации. После этого супруга обратится с заявлением. Я знаю ее настрой. Тоже будет обращаться с просьбой о получении российского гражданства», - рассказал защитник.



По словам Кучерены, Сноуден не подлежит призыву по частичной мобилизации, объявленной в России.

«Он не служил в российской армии, он не является резервистом в данный момент. По действующему нашему законодательству, по указу президента он никак не попадает в эту категорию», - пояснил юрист.

Кучерена еще не обсуждал президентский указ со своим подзащитным, но уверен, что тот рад положительному решению по его заявлению о принятии в российское гражданство.

«Я еще не общался, но уверен, что он доволен очень, что благодарен нашей стране. Когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, когда он рассказал миру правду о том, чем занимаются спецслужбы, и Россия его не бросила. Естественно, он благодарен очень», - заключил Кучерена.

Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о приеме Сноудена в гражданство РФ.