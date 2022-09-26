В стране и мире Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену Ирина Елагина Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден стал российским гражданином. © Фото: EIBNEREXPA, Johann Groder, Globallookpress Читайте нас на: По указу президента РФ Владимира Путина американец Эдвард Сноуден стал российским гражданином. «В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... 53). Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», - говорится в тексте указа. Документ о приеме в российское гражданство Сноудена подписан в понедельник, 26 сентября. Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России.



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