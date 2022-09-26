ФСБ задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) сообщила о задержании консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.
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ФСБ задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) сообщила о задержании консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.
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