Опубликованы кадры с места удара ВСУ по переправе через Днепр в Херсоне
Жертвой ракетного удара ВСУ стал житель Херсона на переправе через Днепр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликованы кадры с места переправы через реку Днепр, куда вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар, в результате которого погиб мирный житель.
«Здесь гражданская переправа. Здесь не переправляются военные. Здесь переправляются только гражданские люди. Украина все-таки пытается сорвать референдумы, как можно сильнее навредить своим гражданам. К сожалению, сегодня погиб один человек», - рассказал корреспондент.
Ранее в центре Херсона прогремел взрыв от ракетного удара украинских войск. Жертвой ракетного удара ВСУ стал житель Херсона на переправе через Днепр.