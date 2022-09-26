В стране и мире Опубликованы кадры с места удара ВСУ по переправе через Днепр в Херсоне Игнат Далакян Жертвой ракетного удара ВСУ стал житель Херсона на переправе через Днепр. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Опубликованы кадры с места переправы через реку Днепр, куда вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар, в результате которого погиб мирный житель. «Здесь гражданская переправа. Здесь не переправляются военные. Здесь переправляются только гражданские люди. Украина все-таки пытается сорвать референдумы, как можно сильнее навредить своим гражданам. К сожалению, сегодня погиб один человек», - рассказал корреспондент. Ранее в центре Херсона прогремел взрыв от ракетного удара украинских войск. Жертвой ракетного удара ВСУ стал житель Херсона на переправе через Днепр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика