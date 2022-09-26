Жертвой ракетного удара ВСУ стал житель Херсона на переправе через Днепр

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В зоне ракетной атаки ВСУ оказалась гражданская переправа через Днепр в Херсоне в понедельник, 26 сентября. По предварительным данным, жертвой обстрела стал по меньшей мере один человек.

«Как минимум один человек погиб при ракетном ударе по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона», - сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Напомним, что накануне съемочная группа RT чудом выжила при обстреле гостиницы в Херсоне и помогла спасти людей из-под завалов.