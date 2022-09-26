Жертвой ракетного удара ВСУ стал житель Херсона на переправе через Днепр
Взрыв от ракетного удара ВСУ прогремел в центре Херсона 26 сентября.
© Фото: Риа Новости Крым, РИА Новости
В зоне ракетной атаки ВСУ оказалась гражданская переправа через Днепр в Херсоне в понедельник, 26 сентября. По предварительным данным, жертвой обстрела стал по меньшей мере один человек.
«Как минимум один человек погиб при ракетном ударе по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона», - сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Напомним, что накануне съемочная группа RT чудом выжила при обстреле гостиницы в Херсоне и помогла спасти людей из-под завалов.