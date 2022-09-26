«Были выстрелы, очень много»: получивший ранение ученик рассказал, как он действовал при стрельбе в школе Ижевска

Пострадавший ученик сообщил, что на данный момент чувствует себя в пределах нормы.

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Получивший пулевое ранение шестнадцатилетний ученик Саша Стерхов в беседе со «Звездой» рассказал, что произошло в школе Ижевска.

«Преступник зашел с главного входа. Раздались выстрелы. Потом обратили на него внимание. Я сам побежал на второй этаж к директору, чтобы предупредить. Были выстрелы, очень много. Потом уже началась эвакуация и приехали спецслужбы», - рассказал Саша.

Пострадавший ученик также сообщил, как себя чувствует после ранения.

«Чувствую себя в пределах нормы. Обработали рану. Сейчас все хорошо», - добавил пострадавший.

Саша Стерхов также сообщил, что в больнице, в которой он находится, есть еще несколько его одноклассников. Один из них, по его информации, на данный момент в коме.

Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли пятнадцать человек, 11 из которых - дети. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе.