«Были выстрелы, очень много»: получивший ранение ученик рассказал, как он действовал при стрельбе в школе Ижевска
Получивший пулевое ранение шестнадцатилетний ученик Саша Стерхов в беседе со «Звездой» рассказал, что произошло в школе Ижевска.
«Преступник зашел с главного входа. Раздались выстрелы. Потом обратили на него внимание. Я сам побежал на второй этаж к директору, чтобы предупредить. Были выстрелы, очень много. Потом уже началась эвакуация и приехали спецслужбы», - рассказал Саша.
Пострадавший ученик также сообщил, как себя чувствует после ранения.
«Чувствую себя в пределах нормы. Обработали рану. Сейчас все хорошо», - добавил пострадавший.
Саша Стерхов также сообщил, что в больнице, в которой он находится, есть еще несколько его одноклассников. Один из них, по его информации, на данный момент в коме.
Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли пятнадцать человек, 11 из которых - дети. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе.