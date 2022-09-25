Уцелели чудом: кадры первых минут после обстрела гостиницы в Херсоне, снятые съемочной группой RT

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Съемочная группа RT чудом выжила при обстреле гостиницы в Херсоне и помогла спасти людей из-под завалов. Кадры с места опубликованы в Telegram-аккаунте телеканала.

«Как вы видите, от номера осталось немного. Я спал вот на этом месте», - рассказывает на видео военный корреспондент Мурад Газдиев.

Члены съемочной группы не пострадали, несмотря на то, что оператора частично придавило обломками.

Наши все целы, ни Мурад, ни оператор Михаил не пострадали. После взрыва они помогли доставать людей из-под завалов.

Ранее стало известно, что при обстреле гостиницы погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск жертв.