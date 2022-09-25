В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уцелели чудом: кадры первых минут после обстрела гостиницы в Херсоне, снятые съемочной группой RT

Анна Касаткина
11:20 25.09.2022
Члены съемочной группы после удара помогали вытаскивать из-под завалов людей.
Уцелели чудом: кадры первых минут после обстрела гостиницы в Херсоне, снятые съемочной группой RT
© Фото: RT
Читайте нас на:

Съемочная группа RT чудом выжила при обстреле гостиницы в Херсоне и помогла спасти людей из-под завалов. Кадры с места опубликованы в Telegram-аккаунте телеканала.

«Как вы видите, от номера осталось немного. Я спал вот на этом месте», - рассказывает на видео военный корреспондент Мурад Газдиев.

Члены съемочной группы не пострадали, несмотря на то, что оператора частично придавило обломками.

Наши все целы, ни Мурад, ни оператор Михаил не пострадали. После взрыва они помогли доставать людей из-под завалов.

Ранее стало известно, что при обстреле гостиницы погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск жертв.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:20 В стране и мире
Уцелели чудом: кадры первых минут после обстрела гостиницы в Херсоне, снятые съемочной группой RT
11:05 В стране и мире
Видео
«Был всегда за мир»: опубликованы последние кадры с экс-нардепом Журавко
10:32 В стране и мире
Видео
В Москве отец расстрелял дочь и покончил жизнь самоубийством
09:18 В стране и мире
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела
06:28 Армия
Видео
Награждение на передовой: кадры вручения медалей военнослужащим ВДВ РФ
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.