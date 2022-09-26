Армия ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе Андрей Аркадьев В воскресенье Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств. © Фото: Игорь Егоров, РИА Новости Читайте нас на: Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности приветствует подписание Киргизией и Таджикистаном протокола об урегулировании ситуации на границе двух государств, сообщает пресс-служба организации. Бишкек и Душанбе подписали соответствующее соглашение накануне, 25 сентября. «Считаем, что договоренность сторон не выставлять пограничные посты вблизи участка границы, на котором произошли боевые столкновения, положительно повлияет на стабилизацию обстановки на границе. Любые попытки применения силы для решения спорных вопросов являются неприемлемыми, все пограничные разногласия необходимо решать политико-дипломатическим путем», - говорится в сообщении. Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что страны - участники Организации до конца года проведут пять учений. Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика