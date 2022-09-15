ОДКБ планирует провести пять учений в этом году

На территории республик Центрально-Азиатского региона планируется провести одно совместное, два командно-штабных и два специальных учения, объединяющих подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

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Страны-участники Организации договора о коллективной безопасности до конца года проведут пять учений, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«В текущем году на территории республик Центрально-Азиатского региона планируем провести одно совместное, два командно-штабных и два специальных учения, объединяющих подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ», - сказал он.

В Киргизии миротворцы ОДКБ проведут учения «Нерушимое братство-2022». На этих командно-штабных учениях будет отрабатываться проведение миротворческой операции и обеспечение режима прекращения огня. Пригласят наблюдателей из Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.

На территории Таджикистана запланированы учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» участием военнослужащих Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. На них будут отрабатываться задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям.

Также будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2022», учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2022», командно-штабные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022».

Кроме того, Сидоров заявил, что в Афганистане ведутся интенсивные бои между бойцами Фронта сопротивления и членами движения «Талибан»*. Он также констатировал резкое ухудшение социально-экономических показателей в этой стране, растущую бедность населения, голод, безработицу и нарастающую напряженность в приграничных районах.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов