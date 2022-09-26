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МАГАТЭ и «Росатом» обсудили безопасную зону вокруг ЗАЭС

Ирина Елагина
17:32 26.09.2022
Рафаэль Гросси назвал необходимые шаги по снижению риска ядерной аварии на ЗАЭС.
МАГАТЭ и «Росатом» обсудили безопасную зону вокруг ЗАЭС
© Фото: Sobhan Farajvan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Обеспечение безопасности вокруг Запорожской АЭС стало темой встречи гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и главы «Росатома» Алексея Лихачева. Гросси поделился подробностями разговора с Лихачевым на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Гросси назвал разговор своевременным, а создание пояса безопасности непременным условием предотвращения ядерной угрозы.

«Сегодня на полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС - необходимом шаге по снижению риска ядерной аварии», - цитирует Гросси РИА Новости.

Напомним, что ВСУ регулярно подвергают обстрелам территорию Запорожской АЭС, обеспокоенность безопасностью ядерного объекта стала причиной миссии МАГАТЭ на АЭС. С 21 сентября МАГАТЭ приступило к переговорам с Москвой и Киевом о создании вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности. 

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