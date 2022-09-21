МАГАТЭ приступило к переговорам с Россией и Украиной о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно договориться как можно скорее, так как там сохраняется риск ядерного инцидента.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к переговорам с Москвой и Киевом о создании вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией», - цитирует РИА Новости заявление Гросси.

Со слов гендиректора МАГАТЭ, речь идет о конкретных параметрах. Гросси отметил, что у сторон есть понимание необходимости создания подобной зоны.

Ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС Рафаэль Гросси обсудил на встрече с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым ранее. После руководитель агентства заявил, что риск ядерного инцидента на станции еще велик, так как обстрелы продолжаются.