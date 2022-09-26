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«Хотим быть с Россией»: как жители освобожденных территорий Украины реагируют на референдум

Андрей Аркадьев
Михаил Аброськин
15:39 26.09.2022
Сейчас в регионе работают выездные комиссии. Они ходят по домам, а также по заявкам организуют голосования на предприятиях и в крупных организациях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Референдум в Запорожской области в России уже признали состоявшимся. Явка превысила 50%. А если точнее, то цифра составила 51,5%. И сегодня она продолжает расти. Сейчас в регионе работают выездные комиссии. Они ходят по домам, а также по заявкам организуют голосования на предприятиях и в крупных организациях. За ходом референдума смотрят иностранные наблюдатели.

Процесс голосования абсолютно прозрачен, и очевидно, что он проходит без нарушений с соблюдением всех правил. Один из главных принципов - это тайна волеизъявления. Но люди не скрывают своего мнения, открыто говорят о переменах, которые хотят видеть.

Пункты очного голосования в Запорожской области откроются завтра, 27 сентября. Ну а в Херсоне они были открыты с самого начала. По последним данным, явка там составила 48%, но в руководстве региона уверены, что это далеко не максимальные цифры. Уже сегодня они могут значительно измениться.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

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