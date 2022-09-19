В России заявили о готовности к запуску «Северного потока - 2»

По мнению Сергея Нечаева, запуск «СП-2» помог бы Германии решить многие проблемы.

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Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия готова запустить «Северный поток - 2» хоть завтра.

«"Северный поток-2", в который были вложены многомиллиардные инвестиции, полностью готов к эксплуатации, прошел все проверки, отвечает самым строгим стандартам безопасности», - цитирует РИА Новости слова Нечаева.

Он также подчеркнул, что запуск «СП-2» помог бы Германии решить многие проблемы. Однако «Берлин продолжает от него открещиваться, стимулируя тем самым дефицит газа и рост цен».

«Наша страна, как подтвердил президент России, готова запустить его хоть завтра», - подытожил посол.

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубицки призвал не чинить препятствия запуску «Северного потока - 2». По мнению политика, санкции в отношении России потерпели фиаско и нужно срочно отказываться от газовой блокады для спасения экономики Германии.

Как считает Кубицки, антироссийские санкции не только ослабляют экономику Германии, но и не позволяют поддерживать Киев.