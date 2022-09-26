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Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны РФ Тимуру Иванову

15:38 26.09.2022
Также в Луганске открыли многофункциональный медицинский центр, возведенный российскими военными строителями.
Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны РФ Тимуру Иванову
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны РФ Тимуру Иванову.

Сегодня в Луганске открыли многофункциональный медицинский центр, возведенный российскими военными строителями. На церемонии открытия также присутствовала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Пасечник отметил, что медцентр Минобороны может одновременно принять около 200 человек.

«Мы видим с вами, в каком прекрасном состоянии находится медицинское учреждение», - сказал он.

По словам Пасечника, медцентр позволит республике повысить уровень и качество медицинского обслуживания. Кроме того, новый медицинский центр сегодня открыли в Мариуполе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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