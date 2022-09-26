СК показал кадры с телом открывшего стрельбу в школе Ижевска

Рядом с телом напавшего было обнаружено порядка 20 магазинов к оружию.

© Видео: Следственный комитет Российской Федерации © Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал кадры с места трагедии в школе Ижевска, в которой неизвестный открыл стрельбу по детям. На кадрах различим стрелявший, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.

Мужчина, судя по видео, был одет в черное, при этом на его груди была, предположительно, нашивка с нацистской символикой. Вместе с тем рядом с телом напавшего было обнаружено порядка 20 магазинов к оружию.

Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. Открывший огонь после прибытия экстренных служб некоторое время продолжал отстреливаться от полиции. В результате трагедии погибли тринадцать человек, семь из которых - дети.