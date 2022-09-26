Общественная палата РФ: явка на референдумах в ДНР и ЛНР за три дня превысила 76 процентов

В Запорожской области, по его словам, пока явка составляет более 51%, а в Херсонской не достигла 50%.

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За три дня явка на референдум в ЛНР превысила 76%, в ДНР же она составила более 77%. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

«В ЛНР явка 76,09%, в ДНР состояние на сегодня, за три дня, явка 77,12%... Запорожская область отстает - там 51,55%. И в Херсонской области пока что не перевалило барьер в 50%... Там 48,91%», - цитирует его РИА Новости.

Однако с учетом явки на зарубежных избирательных участках порог на референдуме в Херсонской области можно считать пройденным. Сегодня глава избирательной комиссии региона Марина Захарова сообщила, что голосование признано состоявшимся.