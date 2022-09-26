Референдум в Херсонской области признали состоявшимся

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Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ признан состоявшимся, так как явка превысила 50%. Об этом рассказала глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.

«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8 603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тысяч, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», - передает ее сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Донецке явка на референдум превысила ожидания. Местные жители признались корреспонденту «Звезды», что давно ждали этого события и теперь надеются на вхождение в состав России.