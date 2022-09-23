Явка превысила ожидания: как проходит референдум в Донецке

Референдум о вхождении в состав России стартовал сегодня в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится в течение пяти дней.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По данным Центризбиркома ДНР, явка в республике уже превысила все ожидания. За ходом референдума в Донецке следит наш корреспондент Павел Кутаренко. Он пообщался с местными жителями.

«Боже мой, да как же, надо скорее объединиться с Родиной своей - это самое главное!» - рассказала жительница Донецка Светлана Филиппова.

Елена Панова призналась, что ждала этого дня с 2014 года.

«У нас статус наконец-то определен. И надежда появилась, что хоть кто-то нас защитит», - заявила она.

Эти дни для республики станут самыми важными. Сегодня же проголосовал и глава ДНР Денис Пушилин. Свой выбор сделали и военнослужащие Народной милиции ДНР, которые находятся на лечении в Республиканском травматологическом центре. Туда принесли переносные урны, и бойцы проголосовали. В Донецком аэропорту бойцы, которые несколько дней назад отразили очередные атаки ВСУ, сейчас заполняют бюллетени.

В первые четыре дня представители избирательных комиссий приходят к жителям домой, и только 27-го - в единственный день - откроются избирательные участки. Это сделано для безопасности. На избирательные участки приходят обычные жители и те, кто защищает республику.