Увидеть то, что и Путин: уникальные кадры заключительного этапа учений «Восток-2022»
Стрельба танков, заряды установок разминирования в небе и атака по туманным полям - так проходил заключительный этап стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Уникальные кадры на переднем крае боя удалось снять съемочной группе «Военной приемки».
Несмотря на сложные погодные условия и плотный туман, бойцы успешно поразили все цели, затем разминировали минные поля условного противника. Уже после этого началось наступление при поддержке танков.
Масштабные учения «Восток-2022» прошли на семи полигонах и акваториях Охотского и Японского морей. В них приняли участие воинские контингенты 15 стран, включая Россию. Это были самые крупные учения Вооруженных сил России в 2022 году. А за заключительным этапом стратегических командно-штабных учений наблюдали президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Восток-2022» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете все подробности главных военных учений этого года и увидите слаженную работу подразделений из 10 стран.