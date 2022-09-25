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Увидеть то, что и Путин: уникальные кадры заключительного этапа учений «Восток-2022»

Владимир Расходчиков
10:28 25.09.2022
Заключительный этап учений «Восток-2022» прошел 6 сентября 2022 года на полигоне Сергеевский.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Стрельба танков, заряды установок разминирования в небе и атака по туманным полям - так проходил заключительный этап стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Уникальные кадры на переднем крае боя удалось снять съемочной группе «Военной приемки».

Несмотря на сложные погодные условия и плотный туман, бойцы успешно поразили все цели, затем разминировали минные поля условного противника. Уже после этого началось наступление при поддержке танков.

Масштабные учения «Восток-2022» прошли на семи полигонах и акваториях Охотского и Японского морей. В них приняли участие воинские контингенты 15 стран, включая Россию. Это были самые крупные учения Вооруженных сил России в 2022 году. А за заключительным этапом стратегических командно-штабных учений наблюдали президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Восток-2022» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете все подробности главных военных учений этого года и увидите слаженную работу подразделений из 10 стран.

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