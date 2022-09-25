В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела

Также обстрелам со стороны ВСУ подверглись Северодонецк и Стаханов.

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Участковые комиссии, которые работают на референдуме в Алчевске, эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

«Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно», - рассказала она.

Кравченко уточнила, что в ночь на воскресенье, 25 сентября, обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.

Напомним, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что, по итогам двух дней, явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России составила 55,05%. На территории ДНР проголосовали уже 858 681 человек.