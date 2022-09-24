В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Предупреждение в столице и области будет действовать до 00:00 25 сентября.
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Гидрометцентр объявил в субботу, 24 сентября, «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного дождя. Об этом говорится на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», - говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве и области действует до 00:00 25 сентября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что пасмурная погода ожидает жителей Москвы в течение всей текущей недели. Кроме этого, по словам синоптика, до конца недели «бабье лето» так и не наступит.