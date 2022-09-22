В стране и мире ВСУ обстреляли Енакиево в ДНР пятью ракетами HIMARS Анна Касаткина Обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Краматорск в 5.08. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сообщении СЦКК ДНР. Обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Краматорск в 5.08. «Выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS», - говорится в сообщении. О погибших и разрушениях информация не уточняется. Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS центр Стаханова в Луганской Народной Республике. Ракеты попали в Дворец культуры, школу, жилые и административные здания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика