ВСУ обстреляли Енакиево в ДНР пятью ракетами HIMARS
Обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Краматорск в 5.08.
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сообщении СЦКК ДНР.
Обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Краматорск в 5.08.
«Выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS», - говорится в сообщении.
О погибших и разрушениях информация не уточняется.
Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS центр Стаханова в Луганской Народной Республике. Ракеты попали в Дворец культуры, школу, жилые и административные здания.