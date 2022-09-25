Возвращение домой: как прошел второй день референдума в Запорожской области

Голосование тайное, но никто даже не пытается скрывать - все они за воссоединение с Россией.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Запорожской области участки для одного голосования откроются 27 сентября. А сейчас работают выездные комиссии: на производствах и предприятиях. Сейчас студенты Мелитопольского госуниверситета голосуют за будущее своего региона.

Голосование тайное, но никто даже не пытается скрывать - все они за воссоединение с Россией.

Павел Анатолиевич Судоплатов, разведчик номер один в СССР, еще до войны стал известен как гроза националистов. Создатель отрядов специального назначения - памятник ему стоит в родном городе, Мелитополе. Здесь же сегодня создается добровольческий батальон его имени.

Как и разведчик в свое время, новобранцы нового боевого братства готовы дать бой национализму. Сначала им предстоит пройти подготовку. Но прежде - голосование. И выбор для всех очевиден

В монастыре избирательная комиссия впервые. Очередь здесь с самого утра. Люди ждут, чтобы проголосовать. Здесь же иностранные наблюдатели.

Об этом же говорят и другие иностранные наблюдатели. Которые своими глазами увидели, как проходит референдум и развеяли мифы о том, что людей голосовать заставляют. Но многих в странах ЕС такая правда не устраивает. Например, наблюдателя из Германии Стефана Бруно Шаллера дома грозят уволить, а пресса ФРГ обрушилась на него критикой.

Открытость - главный принцип референдума. На участке в Каховке с иностранными наблюдателями пообщался замлавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Более 20,5% избирателей подконтрольной России территории Запорожской области приняли участие в референдуме в первый день голосования. В Херсоне - 15%.

В списки избирателей двух регионов включены свыше миллиона человек, в том числе и жители освобожденных территорий Николаевской области. Голосование продлится до 27 сентября.

Накануне сообщалось, что по итогам двух дней явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России составила 55,05%. На территории ДНР проголосовали уже 858 681 человек.