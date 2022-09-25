Армия Без шансов на перехват: как в зоне спецоперации обеспечивается бесперебойная связь Анна Касаткина Прибыв на место, экипажи подразделений связи оперативно проводят развертывание антенных полей и проводных линий. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Минобороны России показало работу военных связистов Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. Военнослужащие круглосуточно и в любую погоду обеспечивают командование подразделениями всеми видами связи. Прибыв на место, экипажи оперативно проводят развертывание антенных полей и проводных линий, также настраивают необходимое оборудование для предоставления закрытых каналов связи. «Радиорелейная станция обеспечивает бесперебойную связь от вышестоящего командования нижестоящим подчиненным. Она проходит по закрытым каналам связи, мгновенно передается информация. Сигнал шифруется, так как что это очень сложная задача, у них нет такой техники, чтобы перехватить сигнал», - рассказал начальник радиорелейной станции Иван. Ранее МО показало ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины экипажами штурмовой авиации ВС РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика