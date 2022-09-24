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Атака из-под облаков: Су-25 уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

05:00 24.09.2022
Летчики работали парами, ракетные пуски выполнялись с малых высот.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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