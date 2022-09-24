Атака из-под облаков: Су-25 уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации
Летчики работали парами, ракетные пуски выполнялись с малых высот.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.