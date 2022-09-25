Награждение на передовой: кадры вручения медалей военнослужащим ВДВ РФ
Воинам-десантникам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Суворова и Жукова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Минобороны России опубликовало кадры вручения государственных наград военнослужащим Воздушно-десантных войск. В ходе спецоперации бойцы проявили мужество и героизм.
Воинам-десантникам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Суворова и Жукова.
Церемония награждения прошла в боевой обстановке, непосредственно на передовой, уточнили в военном ведомстве.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ вручили отличившимся военнослужащим звезды Героя ДНР.