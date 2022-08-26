Пушилин и Кириенко вручили военнослужащим звезды Героев ДНР

Звезду Героя ДНР получила мама Игоря Самолетова, которому было присвоено звание посмертно, а также гвардии капитан Александр Солодкий.

© Видео: Пушилин Д.В./Telegram © Фото: Пушилин Д.В./Telegram

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в подразделении «Сомали» вручили военнослужащим звезды Героя ДНР. Об этом сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

«Маме командира 1-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты в/ч 08828 УНМ ДНР Игоря Самолетова вручил награду сына. Ему посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики за заслуги, связанные с совершением геройского подвига, и за мужество и отвагу, проявленные в боях», - говорится в сообщении.

Кроме того, звезду Героя ДНР получил гвардии капитан Александр Солодкий, занимающий должность командира разведывательного взвода в/ч 08828.

Ранее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин присвоил посмертно звание Героя ДНР Ольге Качуре. Указ о награждении замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Ольге Качуре (позывной «Корса») Пушилин подписал 3 августа, через несколько часов после информации о гибели женщины-офицера.