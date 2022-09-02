Байден считает, что США находятся в переломном моменте

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Президент США Джо Байден допускает, что в настоящее время страна переживает переломный момент своей истории. По его словам, этот момент определяет все будущее Соединенных Штатов.

С таким заявлением Байден выступил в Филадельфии. Его речь была посвящена противодействию политике республиканцев и демократическим ценностям.

«Я считаю, что Америка находится в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем», - приводит его слова ТАСС.

Накануне в США заявили, что Киев не вернет потерянные территории. Это мнение выразил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Экс-советник главы Пентагона указал, что Вашингтон преследовал собственные интересы, из-за чего Киев оказался в затруднительном положении.