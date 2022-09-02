В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден считает, что США находятся в переломном моменте

Марина Крижановская
05:06 02.09.2022
Согласно мысли американского президента, этот момент определяет все будущее Соединенных Штатов.
Байден считает, что США находятся в переломном моменте
© Фото: Aimee Dilger Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден допускает, что в настоящее время страна переживает переломный момент своей истории. По его словам, этот момент определяет все будущее Соединенных Штатов.

С таким заявлением Байден выступил в Филадельфии. Его речь была посвящена противодействию политике республиканцев и демократическим ценностям.

«Я считаю, что Америка находится в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем», - приводит его слова ТАСС.

Накануне в США заявили, что Киев не вернет потерянные территории. Это мнение выразил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.  Экс-советник главы Пентагона указал, что Вашингтон преследовал собственные интересы, из-за чего Киев оказался в затруднительном положении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:42 В стране и мире
В ЦБ заявили, что валютные вклады фактически стали рублевыми
02:33 В стране и мире
РБК: в Европе рассказали, что станет с изъятой у россиян на границе валютой
01:14 В стране и мире
Зеленский упразднил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе
22:25 Армия
ЦПВС: восемь истребителей ВВС Израиля атаковали объекты аэродромов в Алеппо и Дамаске
19:57 В стране и мире
Видео
Глава МАГАТЭ заявил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС
Популярное
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.