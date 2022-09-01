В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США заявили, что Киев не вернет потерянные территории

Елизавета Потейчук
20:26 01.09.2022
Экс-советник главы Пентагона указал, что Вашингтон преследовал собственные интересы, из-за чего Киев оказался в затруднительном положении.
В США заявили, что Киев не вернет потерянные территории
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у Украины не получится вернуть потерянные территории. Также, по его словам, первоначальной целью США стало стремление «навредить России». Экс-советник главы Пентагона указал, что Вашингтон преследовал собственные интересы, из-за чего Киев оказался в затруднительном положении.

«Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Я уверен, что Байден также осведомлен об этом», - сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее аналитик Business Insider выразил мнение, что военная помощь Украине не только подрывает экономику США, но и угрожает национальной безопасности, так как никто не знает, где в итоге окажется поставленное оружие. По его мнению, никто не может дать гарантий, что поставленное оружие не окажется на черном рынке и в руках террористов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.