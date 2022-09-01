В США заявили, что Киев не вернет потерянные территории

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Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у Украины не получится вернуть потерянные территории. Также, по его словам, первоначальной целью США стало стремление «навредить России». Экс-советник главы Пентагона указал, что Вашингтон преследовал собственные интересы, из-за чего Киев оказался в затруднительном положении.

«Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Я уверен, что Байден также осведомлен об этом», - сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее аналитик Business Insider выразил мнение, что военная помощь Украине не только подрывает экономику США, но и угрожает национальной безопасности, так как никто не знает, где в итоге окажется поставленное оружие. По его мнению, никто не может дать гарантий, что поставленное оружие не окажется на черном рынке и в руках террористов.