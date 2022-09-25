Растяжки, фугасы и мины: сапер ВС РФ рассказал, как обезвреживают ЛНР на фоне референдума

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Военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ проводят очистку и проверку от взрывоопасных предметов объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах ЛНР.

«Ищем взрывоопасные предметы и уничтожаем их. Зачищаем частный сектор, школы, садики, больницы, места массового скопления людей. Встречаются противопехотные и противотанковые минные поля, попадаются и кассетные боеприпасы», - рассказал командир группы поиска и разминирования.

В ходе работы на территории одной из школ населенного пункта Золотое в подвале саперы обнаружили и обезвредили фугас, состоящий из мины ТМ-62М и гранаты, установленный националистами на растяжке.

В населенном пункте Орехово инженерно-саперными подразделениями были очищены от взрывоопасных предметов дворы жилых домов и прилегающие к строениям земельные участки. В ходе работы специалистами обнаружены и уничтожены 125-мм танковый выстрел, выстрел от РПГ-7, а также 30-мм артиллерийские снаряды, минометные мины и другие взрывоопасные предметы.

«Очень много боеприпасов, которые запрещено использовать по Женевской конвенции. Приходится уничтожать их на месте, чтобы не пострадало мирное население», - уточнил военнослужащий.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции. Инженерно - разведывательные подразделения ЦВО обеспечивают мобильность боевых подразделений ударных и штурмовых групп. Инженеры-разведчики выполняют задачи по расчистке местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, основу которых составляют противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62, устанавливаемые на неизвлекаемость, и мины иностранного производства ДМ-12, ДМ-31.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.