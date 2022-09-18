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Расчистка местности: кадры боевой работы саперов ЦВО в ходе спецоперации

Алиса Краузе
05:00 18.09.2022
Одна группа разминирования Центрального военного округа обезвредила две тонны взрывоопасных предметов в зоне СВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы инженерных войск Центрального военного округа в ходе специальной военной операции. Командир группы разминирования Роман с подчиненным личным составом за время проведения СВО обнаружил и обезвредил более двух тонн взрывоопасных предметов на маршрутах движения военных колонн и объектах гражданской инфраструктуры.

Инженерно-разведывательные подразделения ЦВО обеспечивают мобильность боевых подразделений ударных и штурмовых групп. Инженеры-разведчики выполняют задачи по расчистке местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, основу которых составляют противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62, устанавливаемые на неизвлекаемость, и мины иностранного производства ДМ-12, ДМ-31.

Богатый боевой опыт позволяет выполнять поставленные задачи в установленные сроки, исключив потери личного состава. В настоящее время Роман находится с подчиненным личным составом и обеспечивает прохождение военных колонн по маршрутам следования.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность и самоотверженность действий личного состава инженерно-саперных подразделений в ходе проведения СВО.

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