Украинских шпионов-егерей заповедника обезвредили в Херсонской области

Группа егерей собирала информацию о перемещении ВС РФ в регионе и передавала сотрудникам СБУ.

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Группу украинских наводчиков обезвредили в Херсонской области. Ими оказались егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сотрудник российских силовых структур.

«По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привез, она отработала - вез обратно», - отметил собеседник агентства.

Один из задержанных, заместитель директора заповедника признался, что шпионил для своего зятя - сотрудника СБУ. От него получал задания и ему передавал полученные сведения.

«Собрал группу на базе двух егерей <...> чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск <...> Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ», - рассказал задержанный.

Ранее стало известно, что российские силовики предотвратили возможные теракты в Голопристанском районе Херсонской области. Как выяснилось, в двух домах были обнаружены самодельные бомбы, приготовленные для подрыва. Кроме того, оперативники вышли на двух корректировщиков, планировавших передачу сведений о перемещении колон ВС РФ.