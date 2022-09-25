В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинских шпионов-егерей заповедника обезвредили в Херсонской области

Ян Брацкий
05:20 25.09.2022
Группа егерей собирала информацию о перемещении ВС РФ в регионе и передавала сотрудникам СБУ.
Украинских шпионов-егерей заповедника обезвредили в Херсонской области
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Группу украинских наводчиков обезвредили в Херсонской области. Ими оказались егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сотрудник российских силовых структур.

«По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привез, она отработала - вез обратно», - отметил собеседник агентства.

Один из задержанных, заместитель директора заповедника признался, что шпионил для своего зятя - сотрудника СБУ. От него получал задания и ему передавал полученные сведения.  

«Собрал группу на базе двух егерей <...> чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск <...> Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ», - рассказал задержанный.

Ранее стало известно, что российские силовики предотвратили возможные теракты в Голопристанском районе Херсонской области. Как выяснилось, в двух домах были обнаружены самодельные бомбы, приготовленные для подрыва. Кроме того, оперативники вышли на двух корректировщиков, планировавших передачу сведений о перемещении колон ВС РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:56 В стране и мире
ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области
23:22 В стране и мире
«Не надо на нас вешать ярлык отказников»: Лавров оценил перспективы российско-украинских переговоров
21:31 В стране и мире
Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов
22:54 В стране и мире
Лавров: Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом
22:20 В стране и мире
Лавров назвал следующую линию обороны НАТО
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.